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Потап, Багира и Балу: Минюст нашел дома конфискованным львам и медведям

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Трем львам и шести медведям, конфискованным по решению суда, нашли дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГП "СЕТАМ".

"На днях состоялось заседание комиссии по Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (город Днепр) по бесплатной передаче конфискованных диких животных", - говорится в сообщении.

Так, по решению комиссии было определено безвозмездно передать:

  • медведя гималайского по прозвищу "Мальвина" - благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость";

  • медведя бурого по прозвищу "Балу" и медведя бурого по прозвищу "Тимоша" - Национальному природному парку "Синевир";

  • льва по кличке "Риччи", льва по кличке "Витольд" и льва по кличке "Багира" - благотворительному фонду "Нэйтон";

  • медведя бурого по прозвищу "Потап", медведя бурого по прозвищу "Анна" и медведя бурого по прозвищу "Маша" - ООО "Медвежий приют-Домажир".

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, продажа на аукционе OpenMarket Государственного предприятия "СЕТАМ" диких животных запрещена.

"Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - сказал Гайченко.

Ранее, как сообщал УНН, министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что Минюст на выполнение решений судов был вынужден отбирать животных у их владельцев. По его словам, часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания.

В конце 2018 года ситуация с частным мини-зоопарком в Донецкой области вызвала в Украине большой резонанс. По информации зоозащитников, животные содержались в тесных клетках, холоде и антисанитарных условиях. В частности, там было выявлено 11 медведей и 5 левов.

Суд принял решение наложить арест и изъять животных из зверинца. Впрочем, одного льва спасти не удалось - он умер.

Всего из зверинца в Покровске изъяли 11 медведей и 5 левов. Животных перевезли к местам временного пребывания.

Украинские Национальные Новости

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