На е-аукціон виставили 13 конфіскованих пітонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України виставило на електронний аукціон на безоплатну передачу 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"На електронний аукціон OpenMarket виставлені на безоплатну передачу 13 змій виду “пітон”. Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку “Лімпопо” села Мединичі Львівської області“, — повідомили у міністерстві.
Зі слів заступника міністра з питань виконавчої служби Андрія Гайченка, З липня Мін’юст запровадив нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин.
“Ця процедура повністю відповідає усім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган Державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби. Тварини передаються тим організаціям, хто пропонує кращі умови утримання”, — заявив він.
Гендиректор ДП “СЕТАМ” Олександр Мамро наголосив, що стара процедура передачі конфіскованих тварин не містила чітких правил, які б передбачали конфіскацію і подальші дії за рішенням суду з дикими або домашніми тваринами.
Як повідомляв УНН, раніше Мін’юст знайшов домівки конфіскованим левам і ведмедям.