Пограничники задержали двух браконьеров с 100-килограммовой белугой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89865 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145939 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112715 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103148 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106661 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103270 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151111 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пограничники задержали двух браконьеров с 100-килограммовой белугой

Пограничники задержали двух браконьеров с 100-килограммовой белугой

Киев  •  УНН

 • 15642 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 октября. УНН. Двух браконьеров с пойманной 2,5 метровой белугой, которая занесена в Красную книгу, задержали стражи границы Измаильского пограничного отряда. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сообщается, что плавсредство, на котором двигались нарушители, было обнаружен во время патрулирования по реке Дунай в районе Старостамбульского устья.

Отмечается, что браконьеры пытались избавиться рыбы, которую незаконно выловили, однако выброшенная рыба сразу всплыла на поверхность, так как была мертвой. В ходе дальнейшей проверки в лодке обнаружено 4 рыболовецкие сетки длиной 300 метров, также установлено, что мужчины не имели при себе документов, подтверждающих их лица, а лодка не приписан к одному из причалов.

"По факту незаконного занятия рыбным промыслом пограничники проинформировали Килийское отделения Национальной полиции. Рыбу, лодку и запрещенные орудия лова переданы в полицию установленным порядком. На двух граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, дальнейшую их судьбу решит суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ГНСУ задержали двух браконьеров , которые нанесли ущерб государству около 45 тыс. грн.

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