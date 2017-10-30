Пограничники задержали двух браконьеров с 100-килограммовой белугой

Сообщается, что плавсредство, на котором двигались нарушители, было обнаружен во время патрулирования по реке Дунай в районе Старостамбульского устья.

Отмечается, что браконьеры пытались избавиться рыбы, которую незаконно выловили, однако выброшенная рыба сразу всплыла на поверхность, так как была мертвой. В ходе дальнейшей проверки в лодке обнаружено 4 рыболовецкие сетки длиной 300 метров, также установлено, что мужчины не имели при себе документов, подтверждающих их лица, а лодка не приписан к одному из причалов.

"По факту незаконного занятия рыбным промыслом пограничники проинформировали Килийское отделения Национальной полиции. Рыбу, лодку и запрещенные орудия лова переданы в полицию установленным порядком. На двух граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, дальнейшую их судьбу решит суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ГНСУ задержали двух браконьеров , которые нанесли ущерб государству около 45 тыс. грн.