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Прикордонники затримали двох браконьєрів зі 100-кілограмовою білугою

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Двох браконьєрів з упійманою 2,5-метровою білугою, яка занесена до Червоної книги затримали вартові кордону Ізмаїльського прикордонного загону. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Повідомляється, що плавзасіб, на якому рухались порушники, був виявлений під час патрулювання річкою Дунай в районі Старостамбульського гирла.

Зазначається, що браконьєри намагались позбавитись риби, яку незаконно виловили, однак викинута рибина одразу сплила на поверхню, так як була мертвою. Під час подальшої перевірки у човні виявлено 4 риболовецькі сітки завдовжки 300 метрів, також встановлено, що чоловіки не мали при собі документів, які б підтверджували їх особи, а човен не приписаний до жодного з причалів.

"За фактом незаконного зайняття рибним промислом прикордонники поінформували Кілійське відділення Національної поліції. Рибу, човен та заборонені знаряддя лову передано до поліції встановленим порядком. На двох громадян складено протоколи про адміністративні правопорушення, подальшу їх долю вирішить суд", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УННДПСУ затримали двох бракон’єрів, які завдали збитку державі близько 45 тис. грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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