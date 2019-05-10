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На дорогах Украины - почти сотня островков безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения, по состоянию на начало года есть 99 островков безопасности. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения на начало года имеется 99 островков безопасности", - сообщили в Укравтодоре и отметили, что такие защитные элементы оборудованы на тех дорогах, которые находятся на балансе Госагентства.

В то же время там отметили, что работы по устройству таких островков безопасности на автомобильных дорогах в 2018 году не проводились.

Островки безопасности - это техническое средство регулирования дорожного движения на наземных пешеходных переходах, конструктивно выделенный над проезжей частью дороги и предназначен как защитный элемент для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги.

Как сообщал УНН, в течение последующих двух лет, 2019-2020 годов, в Украине будут оснащены 419 островков безопасности.

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