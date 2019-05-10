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На дорогах України - майже сотня острівців безпеки

На дорогах України - майже сотня острівців безпеки

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На автомобільних дорогах загального користування державного значення, станом на початок року є 99 острівців безпеки. Про це повідомили у Державному агентстві автомобільних доріг України у відповідь на інформаційний запит УНН.

"На автомобільних дорогах загального користування державного значення станом на початок року наявні 99 острівців безпеки", - повідомили в Укравтодорі та зазначили, що такі захисні елементи об лаштовані на тих дорогах, які перебувають на балансі Держагентства.

Водночас там зазначили, що роботи з влаштування таких острівців безпеки на автомобільних дорогах у 2018 році не проводились.

Острівці безпеки – це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги.

Як повідомляв УНН, протягом наступних двох років, 2019-2020 років, в Україні будуть облаштовані 419 острівців безпеки.

Українські Національні Новини

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