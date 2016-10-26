На донецком направлении боевые действия велись только в Авдеевской "промзоне"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Авдеевской "промзоне" боевики проводили обстрелы из минометов и выпустили 40 мин по нашим позициям. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении боевые действия велись вчера только в Авдеевской промзоне. И в темное, и в светлое время суток оккупанты интенсивно стреляли из минометов, выпустив по нашим позициям 40 мин", - сказал А.Лысенко.
Также он добавил, что традиционно незаконные вооруженные формирования ведут огонь с востока.
"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских провокаций, три из них с помощью минометов", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, за прошедшие сутки, с 25 на 26 октября, один украинский военный получил ранения на Донбассе.