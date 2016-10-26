На донецком направлении боевые действия велись только в Авдеевской "промзоне"

"На донецком направлении боевые действия велись вчера только в Авдеевской промзоне. И в темное, и в светлое время суток оккупанты интенсивно стреляли из минометов, выпустив по нашим позициям 40 мин", - сказал А.Лысенко.

Также он добавил, что традиционно незаконные вооруженные формирования ведут огонь с востока.

"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло пять вражеских провокаций, три из них с помощью минометов", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, за прошедшие сутки, с 25 на 26 октября, один украинский военный получил ранения на Донбассе.