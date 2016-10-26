На донецькому напрямку бойові дії велися лише в авдіївській "промзоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Авдіївській "промзоні" бойовики проводили обстріли з мінометів і випустили 40 мін по наших позиціях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку бойові дії велися вчора лише в Авдіївській промзоні. І в темну і в світлу пору доби окупанти інтенсивно стріляли з мінометів, випустивши по наших позиціях 40 мін", - сказав А.Лисенко.
Також він додав, що традиційно незаконні збройні формування ведуть вогонь зі Сходу.
"Всього минулої доби на донецькому напрямку відбулося п’ять ворожих провокацій, три з них за допомогою мінометів", - повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу, з 25 на 26 жовтня, один український військовий отримав поранення за добу на Донбасі.