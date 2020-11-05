В Донецкой области за сутки выявили более полутысячи новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Донецкой области за минувшие сутки подтвердили 508 новых случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает УНН.
“За среду, 4 ноября, лаборатории предоставили информацию о еще 508 новых больных коронавирусной болезнью в Донецкой области. Сейчас обновляем способ ведения первичной статистики. Новый алгоритм должен упростить и ускорить обработку информации. Однако сегодня, пока продолжается процесс перехода, нет технической возможности предоставить подробный отчет о больных. Вся традиционная информация о заболеваемости COVID-19 будет обнародована позже”, — написал Кириленко.
Абсолютный антирекорд за все время падемии в Донецкой области зафиксировали 3 ноября — 636 новых случаев COVID-19 за сутки.
Как сообщал УНН, по прогнозам Минздрава, в Украине сегодня может быть более 10 тыс. новых больных COVID-19 за сутки.