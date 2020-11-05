На Донеччині за добу виявили понад півтисячі нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Донеччині за минулу добу підтвердили 508 нових випадків COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає УНН.
“За середу, 4 листопада, лабораторії надали інформацію про ще 508 нових хворих на коронавірусну хворобу на Донеччині. Зараз оновлюємо спосіб ведення первинної статистики. Новий алгоритм має спростити і прискорити обробку інформації. Однак сьогодні, поки триває процес переходу, немає технічної можливості надати детальний звіт щодо хворих. Уся традиційна інформація щодо захворюваності на COVID-19 буде оприлюднена згодом”, — написав Кириленко.
Абсолютний антирекорд за весь час падемії в Донецькій області зафіксували 3 листопада — 636 нових випадків COVID-19 за добу.
Як повідомляв УНН, за прогнозами МОЗ, в Україні сьогодні може бути понад 10 тис. нових хворих на COVID-19 за добу.