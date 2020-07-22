В Донецкой области за сутки обнаружили 6 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер вторника зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в области зафиксировано 813 инфицированных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
"За вторник, 21 июля, в Донецкой области обнаружили еще шестерых больных коронавирусной болезни:
- 2 в Константиновском районе (9-летняя девочка и 24-летняя женщина)
- 1 в Славянске (мужчина 73 лет)
- 1 в Краматорске (4-месячная девочка)
- 1 в Бахмуте (63-летняя женщина)
- 1 в Украине (58-летняя женщина)", написал Кириленко.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60166 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1518 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.