На Донеччині за добу виявили 6 нових випадків COVID-19

"За вівторок, 21 липня, на Донеччині виявили ще шістьох хворих на коронавірусну хворобу:

– 2 у Костянтинівському районі (9-річна дівчинка та 24-річна жінка);

– 1 у Слов’янську (чоловік 73 років);

– 1 у Краматорську (4-місячна дівчинка);

– 1 у Бахмуті (63-річна жінка);

– 1 у Маріуполі (58-річна жінка)", написав Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 166 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 518 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.