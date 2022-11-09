В Донецкой области обнаружили тела еще трех убитых россиянами во время оккупации

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"За 8 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Часовом Яру и Авдеевке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Ямполе", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА, 8 ноября еще 11 человек в области получили ранения.

С 24 февраля, как указано, россияне убили 1177 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2566.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

8 ноября рашисты нанесли удар по Краматорску, был ранен 8-летний мальчик.