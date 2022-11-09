На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

Цитата

"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, 8 листопада ще 11 людей в області отримали поранення.

З 24 лютого, як вказано, росіяни вбили 1177 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2566.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

8 листопада рашисти завдали удару по Краматорську, було поранено 8-річного хлопчика.