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На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації

Київ • УНН

 • 241115 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Донецькій області виявили тіла ще трьох убитих російськими окупантами під час окупації, за минулу добу вбито ще 3 цивільних, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 9 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА, 8 листопада ще 11 людей в області отримали поранення.

З 24 лютого, як вказано, росіяни вбили 1177 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2566.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

8 листопада рашисти завдали удару по Краматорську, було поранено 8-річного хлопчика.

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