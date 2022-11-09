На Донеччині виявили тіла ще трьох убитих росіянами під час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Донецькій області виявили тіла ще трьох убитих російськими окупантами під час окупації, за минулу добу вбито ще 3 цивільних, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у середу, 9 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі", - повідомив Кириленко.
Деталі
За даними голови ОВА, 8 листопада ще 11 людей в області отримали поранення.
З 24 лютого, як вказано, росіяни вбили 1177 мирних жителів Донеччини, поранили ще 2566.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
8 листопада рашисти завдали удару по Краматорську, було поранено 8-річного хлопчика.