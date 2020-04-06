В Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Донецкой области полиция расследует убийство мужчины, рядом с телом которого обнаружили таблетки неизвестного происхождения. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В городе Николаевка возле одного из жилых домов обнаружили труп человека. Установлено, что покойный местный житель 1957 года рождения, пенсионер.
На теле покойного следы повреждений, в частности ссадины на лице. Также во рту покойного был кусок ткани, а рядом с телом на земле разбросаны таблетки.
Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти, а также изучается состав таблеток, обнаруженные рядом с трупом.
Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.