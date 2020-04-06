В Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67438 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79730 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92957 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90618 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105048 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89250 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103154 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105992 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131027 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130340 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки

В Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки

Киев  •  УНН

 • 25687 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Донецкой области полиция расследует убийство мужчины, рядом с телом которого обнаружили таблетки неизвестного происхождения. Об этом сообщили УНН правоохранители.

В городе Николаевка возле одного из жилых домов обнаружили труп человека. Установлено, что покойный местный житель 1957 года рождения, пенсионер.

На теле покойного следы повреждений, в частности ссадины на лице. Также во рту покойного был кусок ткани, а рядом с телом на земле разбросаны таблетки.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти, а также изучается состав таблеток, обнаруженные рядом с трупом.

Правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Черновцах посреди улицы застрелили мужчину.

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