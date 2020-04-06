На Донеччині вбили пенсіонера, поряд з тілом виявили пігулки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Донеччині поліція розслідує вбивство чоловіка, поряд з тілом якого виявили пігулки невідомого походження. Про це УНН повідомили правоохоронці.
У місті Миколаївка неподалік одного з житлових будинків виявили труп людини. Встановлено, що покійний місцевий житель 1957 року народження, пенсіонер.
На тілі покійного сліди ушкоджень, зокрема садна на обличчі. Також в роті покійного був шматок тканини, а поряд із тілом на землі розкидані пігулки.
Наразі тіло направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причини смерті, а також вивчається склад пігулок, які виявлені поряд з трупом.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Чернівцях серед вулиці застрелили чоловіка.