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В Донецкой области заключенного довели до попытки самоубийства

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Прокуратура Донецкой области открыла производство по факту доведения заключенного к попытке самоубийства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры.

В Донецкой области заключенного довели до попытки самоубийства

"В процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту доведения до попытки самоубийства одного из заключенных в Бахмутский учреждении исполнения наказаний №6", - говорится в сообщении.

Установлено, что на протяжении ноября 2019 - января 2020 администрация учреждения систематически издевалась над заключенным и нарушала его права. Из-за такого отношения мужчина, находясь в карцере, трижды пытался покончить жизнь самоубийством.

"Руководство учреждения с целью сокрытия указанного факта не внесло сведения о причинении последним телесных повреждений в книгу учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас в Едрей внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до попытки самоубийства) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события.

Напомним, в Киеве расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии.

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