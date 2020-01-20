В Донецкой области заключенного довели до попытки самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Прокуратура Донецкой области открыла производство по факту доведения заключенного к попытке самоубийства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры.
"В процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту доведения до попытки самоубийства одного из заключенных в Бахмутский учреждении исполнения наказаний №6", - говорится в сообщении.
Установлено, что на протяжении ноября 2019 - января 2020 администрация учреждения систематически издевалась над заключенным и нарушала его права. Из-за такого отношения мужчина, находясь в карцере, трижды пытался покончить жизнь самоубийством.
"Руководство учреждения с целью сокрытия указанного факта не внесло сведения о причинении последним телесных повреждений в книгу учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас в Едрей внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 120 (доведение до попытки самоубийства) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события.
Напомним, в Киеве расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии.