У Києві слідчі ДБР розслідують самогубство військового у будівлі ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщені Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе самогубство скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщенні Центральної виборчої комісії (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.
“Наразі тривають першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, у Києві у будівлі Центральної виборчої комісії України військовий скоїв самогубство.