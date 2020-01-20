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У Києві слідчі ДБР розслідують самогубство військового у будівлі ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщені Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Києві слідчі ДБР розслідують самогубство військового у будівлі ЦВК

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, розслідують можливе самогубство скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщенні Центральної виборчої комісії (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці.

“Наразі тривають першочергові слідчі дії. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у Києві у будівлі Центральної виборчої комісії України військовий скоїв самогубство.

Українські Національні Новини

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