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В Киеве следователи ГБР расследуют самоубийство военного в здании ЦИК

Киев • УНН

 • 12290 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Киеве следователи ГБР расследуют самоубийство военного в здании ЦИК

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют возможное самоубийство совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины военный совершил самоубийство.

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