На Донеччині ув’язненого довели до спроби самогубства

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом доведення до спроби самогубства одного з ув’язнених у Бахмутській установі виконання покарань №6", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що упродовж листопада 2019 року - січня 2020 року адміністрація установи систематично знущалась над ув’язненим та порушувала його права. Через таке ставлення чоловік, знаходячись у карцері, тричі намагався покінчити життя самогубством.

"Керівництво установи з метою приховування вказаного факту не внесло відомості про заподіяння останнім тілесних ушкоджень до книги обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення до спроби самогубства) КК України", - повідомили у прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.

Нагадаємо, у Києві розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщені Центральної виборчої комісії.