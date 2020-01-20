На Донеччині ув’язненого довели до спроби самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прокуратура Донецької області відкрила провадження за фактом доведення ув’язненого до спроби самогубства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом доведення до спроби самогубства одного з ув’язнених у Бахмутській установі виконання покарань №6", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що упродовж листопада 2019 року - січня 2020 року адміністрація установи систематично знущалась над ув’язненим та порушувала його права. Через таке ставлення чоловік, знаходячись у карцері, тричі намагався покінчити життя самогубством.
"Керівництво установи з метою приховування вказаного факту не внесло відомості про заподіяння останнім тілесних ушкоджень до книги обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення до спроби самогубства) КК України", - повідомили у прокуратурі.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.
Нагадаємо, у Києві розслідують можливе самогубство, скоєне працівником Управління державної охорони України у приміщені Центральної виборчої комісії.