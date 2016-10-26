В Донецкой области поезд сбил женщину, когда она собирала вдоль пути уголь

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции около 17.00.

Правоохранители установили, что несчастный случай с женщиной произошел, когда она собирала вдоль железнодорожных путей уголь, который остался на земле после проезда поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины трагедии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.