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15 марта, 19:03 • 116259 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169898 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140002 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132298 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113933 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106111 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101915 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Донецкой области поезд сбил женщину, когда она собирала вдоль пути уголь

В Донецкой области поезд сбил женщину, когда она собирала вдоль пути уголь

Киев • УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Ясиноватском районе Донецкой области под колесами грузового поезда погибла 40-летняя женщина, которая собирала уголь вдоль пути. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщение о трагедии поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции около 17.00.

Правоохранители установили, что несчастный случай с женщиной произошел, когда она собирала вдоль железнодорожных путей уголь, который остался на земле после проезда поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины трагедии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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