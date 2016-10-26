На Донеччині потяг збив жінку, коли вона збирала вздовж колії вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Ясинуватському районі на Донеччині під колесами вантажного потягу загинула 40-річна жінка, яка збирала вугілля вздовж колії. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Повідомлення про трагедію надійшло до чергової частини Дружківського відділення поліції близько 17.00.
Правоохоронці встановили, щонещасний випадок із жінкою стався, коли вона збирала вздовж залізничних шляхів вугілля, яке залишилось на землі після проїзду потягу. Від отриманих травм жінка померла на місці.
Наразі правоохоронці встановлюють всі причини трагедії. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.