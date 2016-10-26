В Донецкой области умер двухлетний мальчик, которого нашли замерзшим на улице

Утром к полицейским поступило сообщение от медиков, к ним из поселка Владимировка доставлен 2-летний мальчик без признаков жизни. Предварительно было выяснено, что ребенок замерз. Полицейские установили, что вчера вечером семья мальчика праздновала день рождения. Затем отец ушел на работу в ночную смену, дома остались 27-летняя жена, ее родители и дети, 7 и 2 лет. Рано утром, когда муж вернулся домой, он увидел на улице, на пороге своего дома младшего сына, который не двигался.

Известно, что ночью ребенок, не сумев разбудить никого из взрослых, пошел на улицу сам, но открыть дверь назад не смог. Мальчика доставили в больницу, когда у него не было даже пульса. Медики пытались спасти мальчика, несколько часов боролись за его жизнь, но безрезультатно.

Отметим, что на учете в социальных службах семья находилась, среди соседей характеризуется как благополучная. По факту открыты два уголовных производства - ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Донецкой области обнаружили замерзшего двухлетнего мальчика.