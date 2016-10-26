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15 марта, 19:03 • 116257 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169895 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139999 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132295 просмотра

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15 марта, 12:52 • 113931 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106111 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101915 просмотра

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В Донецкой области умер двухлетний мальчик, которого нашли замерзшим на улице

В Донецкой области умер двухлетний мальчик, которого нашли замерзшим на улице

Киев • УНН

 • 14305 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Замерзшего ребенка в Донецкой области утром без признаков жизни доставили в больницу сотрудники скорой помощи. По состоянию на 12.50 стало известно, что спасти мальчика не удалось. Полицейские устанавливают обстоятельства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Донецкой области.

Утром к полицейским поступило сообщение от медиков, к ним из поселка Владимировка доставлен 2-летний мальчик без признаков жизни. Предварительно было выяснено, что ребенок замерз. Полицейские установили, что вчера вечером семья мальчика праздновала день рождения. Затем отец ушел на работу в ночную смену, дома остались 27-летняя жена, ее родители и дети, 7 и 2 лет. Рано утром, когда муж вернулся домой, он увидел на улице, на пороге своего дома младшего сына, который не двигался.

Известно, что ночью ребенок, не сумев разбудить никого из взрослых, пошел на улицу сам, но открыть дверь назад не смог. Мальчика доставили в больницу, когда у него не было даже пульса. Медики пытались спасти мальчика, несколько часов боролись за его жизнь, но безрезультатно.

Отметим, что на учете в социальных службах семья находилась, среди соседей характеризуется как благополучная. По факту открыты два уголовных производства - ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Донецкой области обнаружили замерзшего двухлетнего мальчика.

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