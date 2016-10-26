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На Донеччині помер дворічний хлопчик, якого знайшли замерзлим на вулиці

На Донеччині помер дворічний хлопчик, якого знайшли замерзлим на вулиці

Київ • УНН

 • 14305 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Замерзлу дитину на Донеччині зранку без ознак життя доставили до лікарні співробітники швидкої допомоги. Станом на 12.50 стало відомо, що врятувати хлопчика не вдалось. Поліцейські встановлюють обставини. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.

Зранку до поліцейських надійшло повідомлення від медиків, що до них із селища Володимирівка доставлений 2-річний хлопчик без ознак життя. Попередньо було з’ясовано, що дитина замерзла.

Поліцейські встановили, що вчора ввечері сім’я хлопчика святкувала день народження. Потім батько пішов на роботу у нічну зміну, вдома залишилися 27-річна дружина, її батьки та сини, 7 та 2 років. Рано-вранці, коли чоловік повернувся додому, він побачив на вулиці, на порозі свого дому молодшого сина, який не рухався.

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Наразі відомо, що вночі дитина, не зумівши розбудити нікого з дорослих, пішла на вулицю сама, але відчинити двері назад не змогла. Хлопчика доставили до лікарні тоді, коли в нього не було навіть пульсу. Медики намагалися врятувати хлопчика, кілька годин боролись за його життя, але безрезультатно.

Зазначимо, що на обліках у соціальних службах родина не перебувала, серед сусідів характеризується як благополучна. За фактом відкриті два кримінальних провадження – ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Донеччині виявили замерзлого дворічного хлопчика.

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