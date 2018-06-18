В Донецкой области подросток, защищая мать, ударил ножом ее сожителя
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Покровске Донецкой области 13-летний парень ударил ножом мужчину, спасая свою мать от избиения. Пострадавший госпитализирован. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Между 31-летней женщиной и 40-летним потерпевшим возник конфликт. Мужчина стал бить свою сожительницу. Ее сын, пытаясь прекратить противоправные действия мужчины и защитить мать, схватил кухонный нож и ударил обидчика в спину", - отметили в пресс-службе Покровского отделения полиции.
Раненый находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое.
В отношении несовершеннолетнего открытое уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Напомним, на 14 лет за решеткой осудили мужчину в Днепропетровской области, который из ревности ножом убил соперника.