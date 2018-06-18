На Донеччині підліток, захищаючи матір, ударив ножем її співмешканця
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 червня. УНН. У Покровську Донецької області 13-річний хлопець вдарив ножем чоловіка, рятуючи свою матір від побиття. Потерпілий госпіталізований. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Між 31-річною жінкою та 40-річним потерпілим виник конфлікт. Чоловік став бити свою співмешканку. Її син, намагаючись припинити протиправні дії чоловіка та захистити матір, схопив кухонний ніж та вдарив кривдника у спину", - зазначили у прес-службі Покровського відділу поліції.
Поранений знаходиться в лікарні, його стан стабільно важкий.
Відносно неповнолітнього відкрите кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, на 14 років за ґратами засудили чоловіка у Дніпропетровській області, який через ревнощі ножем вбив суперника.