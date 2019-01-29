В Донецкой области опекуна подозревают в сексуальном насилии над детьми

Под опекой мужчины 1969 года находились четверо детей (2001 г.р., 2004 г.р., 2005 г.р. и 2006 г.р.). О совершении насильственных действий в отношении детей стало известно, когда их забрали сотрудники Центра социально-психологической реабилитации. Там дети рассказали о действиях опекуна. Предварительно установлено, что действия по развращению детей он совершал начиная с 2014 года.



По этой информации открыто уголовное производство по ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней или малолетнего.



Как сообщал УНН, в Днепре иностранец вербовал несовершеннолетних для проституции.



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