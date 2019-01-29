На Донеччині опікуна підозрюють в сексуальному насиллі над дітьми

Під опікою чоловіка 1969 року народження перебували четверо дітей (2001 р.н., 2004 р.н., 2005 р.н. та 2006 р.н). Про вчинення насильницьких дій стосовно дітей стало відомо, коли їх забрали працівники Центру соціально-психологічної реабілітації. Там діти розповіли про дії опікуна. Попередньо встановлено, що дії з розбещення дітей він вчиняв починаючи з 2014 року.



За цією інформацією відкрито кримінальне провадження за ст. 152 КК України - зґвалтування малолітньої або малолітнього.



Як повідомляв УНН, у Дніпрі іноземець вербував неповнолітніх для проституції.



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