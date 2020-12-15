В Донецкой и Луганской областях 50 семей в этом году получили компенсации за разрушенное жилье

"В бюджете, который нам ... восстановленному Министерству достался на этот год было 20 млн на компенсацию за утраченное жилье. Мы уже начали, благодаря активности двух администраций (Донецкой и Луганской - ред.), областных государственных, они же одновременно являются ВЦА, уже выплаты 50 семьям, а в следующем году ожидаем, что компенсацию получат более 300 семей и у нас, соответственно, будет увеличение финансирования в бюджете. Я надеюсь, сегодня в парламенте он будет проголосован во втором чтении", - сказал Алексей Резников.

Он отметил, что это компенсация не на замену жилья, а за факт его потери.

"А непосредственно источники потом еще и компенсации восстановления - мы планируем еще и с Российской Федерацией, которая по сути является субъектом, который обеспечивает те убытки, и поэтому в том числе в законе, который пишется сегодня в стенах Министерства реинтеграции о государственной политике переходного периода тоже будет это предусмотрено", - добавил министр.

Напомним, в Минреинтеграции подготовили концепцию создания "территорий приоритетного развития" на Донбассе.