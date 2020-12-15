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На Донеччині і Луганщині 50 родин цього року отримали компенсації за зруйноване житло

Київ • УНН

 • 6789 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Цього року в Донецькій і Луганській областях 50 родин отримали компенсації за зруйноване житло від Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. У 2021 році очікується виділення компенсації понад 300 родинам. Про це сказав під час брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

На Донеччині і Луганщині 50 родин цього року отримали компенсації за зруйноване житло

“В бюджеті, який нам у… відновленому Міністерству дістався на цей рік було 20 млн на компенсацію за втрачене житло. Ми вже почали, завдяки активності двох адміністрацій (Донецької і Луганської - ред.), обласних державних, вони ж одночасно є ВЦА, вже виплати 50 родинам, а наступного року очікуємо, що компенсацію отримають більше 300 родин і в нас, відповідно, буде збільшення фінансування в бюджеті. Я маю надію, сьогодні в парламенті він буде проголосований в другому читанні”, - сказав Олексій Резніков.

Він зазначив, що це компенсація не на заміну житла, а за факт його втрати.

“А безпосередньо джерела потім ще і компенсації відновлення - ми плануємо ще і з Російською Федерацією, яка по суті є суб’єктом, який забезпечує ті збитки, і тому в тому числі у законі, який пишеться сьогодні у стінах Міністерства реінтеграції про державну політику перехідного періоду теж буде це передбачено”, - додав міністр.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції підготували концепцію створення "територій пріоритетного розвитку" на Донбасі.

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