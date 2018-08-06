В Донецкой области двухлетний ребенок упал с 5-го этажа

"Вчера около 19:00 до Бахмутского отдела полиции поступило сообщение от медиков, в больницу доставлен ребенок с травмами, которые получила в результате падения с 5-го этажа жилого дома. По предварительным данным, хозяйка находилась дома вместе со своими тремя малолетними детьми. Женщина оставила двухлетнего мальчика в зале, а сама стала заниматься младшим ребенком в другой комнате. Маленький вылез на балкон и через открытое окно выпал", - рассказали в полиции

Правоохранители добавили, что указанный факт зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка.

Напомним, трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже многоэтажки в Хмельницком.