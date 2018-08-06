На Донеччині дворічна дитина впала з 5-го поверху

“Вчора близько 19:00 до Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставлена дитина з травмами, які отримала внаслідок падіння з 5-го поверху житлового будинку. За попередніми даними, господиня знаходилася вдома разом зі своїми трьома малолітніми дітьми. Жінка залишила дворічного хлопчика в залі, а сама стала займатися молодшою дитиною в іншій кімнаті. Маленький виліз на балкон і через відкрите вікно випав”, — розповіли у поліції

Правоохоронці додали, що вказаний факт зареєстрований відповідно до чинного законодавства, триває перевірка.

Нагадаємо, трирічна дитина випала з вікна на п’ятому поверсі багатоповерхівки у Хмельницькому.