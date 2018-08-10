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В Донецкой области возле завода взорвалась граната

Киев • УНН

 • 8598 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В Покровске (Донецкая область) возле проходной завода "Пилоподавления" ночью взорвалась граната. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области возле завода взорвалась граната

Как рассказали правоохранители, сегодня около 3:30 в Покровский отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил взрывное устройство под проходную завода "Пилоподавления".

"При осмотре зоны взрыва было установлено, что сдетонировала граната Ф-1. В результате взрыва осколками поврежден фасад и окна здания. Пострадавших нет. Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства случившегося, и устанавливают лицо, причастное к взрыву", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, над мужчиной в Днепре пошутили знакомые, дав ему в руки гранату Ф1 и сняв чеку. Один из патрульных помог мужчине дождаться приезда взрывотехников, зажав своими руками гранату.

Украинские Национальные Новости

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