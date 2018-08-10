На Донеччині біля заводу вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Покровську (Донецька область) біля прохідної заводу “Пилоподавления” уночі вибухнула граната. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, сьогодні близько 3:30 до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув вибуховий пристрій під прохідну заводу “Пилоподавления”.
“Під час огляду зони вибуху було встановлено, що здетонувала граната Ф-1. В результаті вибуху осколками пошкоджено фасад та вікна будівлі. Постраждалих немає. Наразі поліцейські з’ясовують повні обставини того, що сталося, та встановлюють особу, причетну до вибуху”, — повідомили у поліції.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 “Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, над чоловіком у Дніпрі пожартували знайомі, давши йому у руки гранату Ф1 і знявши чеку. Один з патрульних допоміг чоловіку дочекатися приїзду вибухотехніків, затиснувши своїми руками гранату.