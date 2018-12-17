В Донецкой области 50-летний мужчина получил ранения во время обстрела боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время вчерашнего обстрела боевиков 50-летний житель Донецкой области получил ранения просто во дворе своего дома. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"16 декабря, около 12.00 в результате обстрела из стрелкового оружия наемниками вооруженных формирований Российской Федерации с Набережного территории населенного пункта Чермалык был ранен 50-летний мужчина", - отметили в пресс-службе ООС.
Как уточнили в ведомстве, пострадавшего оперативно доставили в Мариупольский военного-медицинский госпиталь на машине волонтеров. Диагноз пострадавшего - огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи оценивают его состояние как стабильное.
Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК со слов пострадавшего узнала, что огневое ранение он получил, когда днем передвигался по двору своего дома по улице Никитина.
Других пострадавших среди гражданского населения в Чермалыке, по данным ведомства, нет.
Напомним, 14 декабря российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.
Сегодня, 17 декабря, после утреннего обстрела российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сегодня больше не нарушали режим тишины.