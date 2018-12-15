Бойовики обстріляли житловий будинок на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вчора, 14 грудня, російсько-окупаційні війська обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.
Зазначається, що під час обстрілу найманці застосували стрілецьку зброю, гранатомети та заборонене Мінськими домовленостями озброєння, використавши 30 мінометних мін калібру 82 мм.
"Від прямого втручання зазнав пошкоджень чотирьохповерховий житловий будинок, мешканці якого були змушені покинути свої оселі. На щастя, під час руйнувань ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Допомогу громадянам, чиї помешкання були зруйновані внаслідок обстрілів, надають підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, 13 грудня 2018 року, на Сході України загинули двоє українських десантників.