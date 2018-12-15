Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вчера, 14 декабря, российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
Отмечается, что во время обстрела наемники применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещеное минскими договоренностями вооружение, использовав 30 минометных мин калибра 82 мм.
"От прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свое жилье. К счастью, во время разрушений никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, оказывают подразделения ГСЧС.
Напомним, 13 декабря 2018 года, на Востоке Украины погибли двое украинских десантников.