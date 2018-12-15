Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Отмечается, что во время обстрела наемники применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещеное минскими договоренностями вооружение, использовав 30 минометных мин калибра 82 мм.



"От прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свое жилье. К счастью, во время разрушений никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.



Помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, оказывают подразделения ГСЧС.



Напомним, 13 декабря 2018 года, на Востоке Украины погибли двое украинских десантников.



