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Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Киев • УНН

 • 10466 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вчера, 14 декабря, российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.

Боевики обстреляли жилой дом в Луганской области

Отмечается, что во время обстрела наемники применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещеное минскими договоренностями вооружение, использовав 30 минометных мин калибра 82 мм.

"От прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свое жилье. К счастью, во время разрушений никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, оказывают подразделения ГСЧС.

Напомним, 13 декабря 2018 года, на Востоке Украины погибли двое украинских десантников.

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