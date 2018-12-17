На Донеччині 50-річний чоловік отримав поранення під час обстрілу бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час учорашнього обстрілу бойовиків 50-річний мешканець Донецької області отримав поранення просто у дворі свого будинку. Про це повідомив Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає УНН з посиланням на прес-службу ООС.
"16 грудня, близько 12.00 внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї найманцями збройних формувань Російської Федерації з Набережного території населеного пункту Чермалик був поранений 50-річний чоловік", - зазначили в прес-службі ООС.
Як уточнили у відомстві, постраждалого оперативно доправили до Маріупольського військового-медичного госпіталю на машині волонтерів. Діагноз потерпілого – вогнепальне сліпе кульове поранення середньої третини лівого стегна. Після надання медичної допомоги лікарі оцінюють його стан як стабільний.
Спостережна група української сторони СЦКК зі слів постраждалого дізналася, що вогневе поранення він отримав, коли вдень пересувався подвір’ям власного будинку по вулиці Нікітіна.
Інших потерпілих серед цивільного населення у Чермалику, за даними відомства, немає.
Нагадаємо, 14 грудня російсько-окупаційні війська обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.
Сьогодні, 17 грудня, після ранкового обстрілу російсько-окупаційні війська в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) сьогодні більше не порушували режим тиші.