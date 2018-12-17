На Донеччині 50-річний чоловік отримав поранення під час обстрілу бойовиків

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час учорашнього обстрілу бойовиків 50-річний мешканець Донецької області отримав поранення просто у дворі свого будинку. Про це повідомив Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає УНН з посиланням на прес-службу ООС.