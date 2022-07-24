На Донбассе погиб польский доброволец, боец ММА

Детали

Гражданин Польши Томаш Валентек воевал в Интернациональном легионе. По предварительной информации, он погиб в начале этой недели на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов.

Информацию о гибели добровольца власти Польши пока не подтвердили, но организация MMA Polska вчера объявила о его смерти.

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«С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томаша, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб», – говорится в сообщении.

Напомним

Двое граждан США, один – Канады и один – Швеции погибли 18 июля во время танковой атаки российских оккупантов в районе села Григорьевка Донецкой области.