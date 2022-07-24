На Донбассе погиб польский доброволец, боец ММА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В боях на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек. Он был бойцом MMA. Об этом сообщает «Польское радио», передает УНН.
Детали
Гражданин Польши Томаш Валентек воевал в Интернациональном легионе. По предварительной информации, он погиб в начале этой недели на Донбассе в результате артиллерийских обстрелов.
Информацию о гибели добровольца власти Польши пока не подтвердили, но организация MMA Polska вчера объявила о его смерти.
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«С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томаша, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб», – говорится в сообщении.
Напомним
Двое граждан США, один – Канады и один – Швеции погибли 18 июля во время танковой атаки российских оккупантов в районе села Григорьевка Донецкой области.