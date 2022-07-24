На Донбасі загинув польський доброволець, боєць ММА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У боях на Донбасі загинув польський доброволець Томаш Валєнтек. Він був бійцем MMA. Про це повідомляє «Польське радіо», передає УНН.
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Громадянин Польщі Томаш Валєнтек воював в Інтернаціональному легіоні. За попередньою інформацією, він загинув на початку цього тижні на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу.
Інформацію про загибель добровольця влада Польщі поки не підтвердила, але організація MMA Polska вчора оголосила про його смерть.
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«З великим сумом ми сприйняли інформацію про загибель Томаша, який як польський доброволець воював в Інтернаціональному легіоні оборони України і там загинув», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Двоє громадян США, один – Канади та один – Швеції загинули 18 липня під час танкової атаки російських окупантів в районі села Григорівка Донецької області.