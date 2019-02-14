На Донбассе в результате обстрела загорелся жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В селе Новолуганское Бахмутского района Донецкой области спасатели ликвидировали пожар, вызванный попаданием взрывоопасного предмета в жилой дом. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Так, сообщение о пожаре поступило в 09:00 14 февраля.
"Бойцы 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что пожар произошел в результате попадания взрывоопасного предмета в дачный дом. В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что внутри дома находился хозяин квартиры 1949 года. Мужчина был осмотрен работниками "скорой", однако от госпитализации он отказался.
Спасатели локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:44.
Как сообщал УНН, ранее в Луганской области под обстрел попала аварийная бригада ООО "Луганское энергетическое объединение", в результате чего были сорваны восстановительные работы на линии энергоснабжения.