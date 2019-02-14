На Донбасі внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок

Так, повідомлення про пожежу надійшло о 09:00 14 лютого.

"Бійці 23-го Державного пожежно-рятувального загону, які першими прибули на місце події, з’ясували, що пожежа сталася в результаті влучення вибухонебезпечного предмету у дачний будинок. В результаті влучення боєприпасу будівля була повністю знищена", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що всередині будинку знаходився власник помешкання 1949 року народження. Чоловік був оглянутий працівниками "швидкої", однак від госпіталізації він відмовився.

Рятувальники локалізували пожежу о 10:10 та ліквідували о 10:44.

Як повідомляв УНН, раніше у Луганській області під обстріл потрапила аварійна бригада ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", у результаті чого було зірвано відновлювані роботи на лінії енергопостачання.