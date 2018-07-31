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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18916 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119297 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127152 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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На Донбассе в результате боевых действий получил ранение украинский военный

На Донбассе в результате боевых действий получил ранение украинский военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В течение сегодняшнего дня, с 7:00 до 18:00, незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось", - сообщили в штабе.

В частности, по информации пресс-центра, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово.

"В результате боевой активности врага один защитник Украины получил ранения", - уточнили в штабе.

В то же время, как сообщили в штабе Объединенных сил, потери врага уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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