На Донбасі внаслідок бойових дій зазнав поранення український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня, з 7:00 до 18:00, незаконні збройні формування здійснили 9 обстрілів українських позицій на Донбасі, внаслідок чого один український військовий зазнав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося”, — повідомили у штабі.
Зокрема, за інформацією прес-центру, бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове.
“Внаслідок бойової активності ворога один захисник України отримав поранення”, — уточнили у штабі.
Водночас, як поінформували у штабі Об’єднаних сил, втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.