На Донбассе в гуманитарной помощи нуждаются 3,8 млн человек - ООН

"На гуманитарные операции на востоке Украины, где помощи ждут 3,8 млн человек, в конце прошлого года в ООН запросили 204 млн. Год на исходе, а план профинансирован лишь на 37 процентов. Это по 29 долларов на каждого получателя. В следующем году ООН планирует оказать помощь 2,3 млн жителей Украины, запросив на эти цели 162 млн долларов - на 13 процентов меньше, чем в этом году", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в результате боевых действий на Донбассе были разрушены более чем 40 000 домов.



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