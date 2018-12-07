На Донбасі гуманітарної допомоги потребують 3,8 млн осіб - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На гуманітарні операції на сході України, де допомоги чекають 3,8 млн чоловік, в кінці минулого року в ООН запросили 204 млн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООН.
"На гуманітарні операції на сході України, де допомоги чекають 3,8 млн чоловік, в кінці минулого року в ООН запросили 204 млн. Рік закінчується, а план профінансований лише на 37 відсотків. Це по 29 доларів на кожного одержувача. У наступному році ООН планує надати допомогу 2,3 млн жителів України, запросивши на ці цілі 162 млн доларів - на 13 відсотків менше, ніж у цьому році", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в результаті бойових дій на Донбасі були зруйновані понад 40 000 домівок.
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