На Донбассе были разрушены более чем 40 000 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В результате боевых действий на Донбассе были разрушены более чем 40 000 домов. Об этом заявил представитель Омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Внутренне перемещенных лиц более 1,5 миллиона. Они поехали по разным причинам, у многих не осталось домов. По данным ООН, более 40 тыс. домов были разрушены", - отметил омбудсмен.
По его словам, те граждане Украины, которые остались на оккупированной территории, ежедневно рискуют. Многие украинские граждане находятся в застенках незаконных тюрем, а оккупационная власть не предоставляет никакой информации о них.
Напомним, оккупационная власть на Донбассе привлекала граждан на фейковые выборы 11 ноября обещаниями продажи по низким ценам продуктов, дефицитных медикаментов и других товаров с похищенной гуманитарной помощи.
13 ноября "Ялтинский городской суд" приговорил крымского татарина Юнуса Машарипова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. российских рублей по обвинению в "незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ ".