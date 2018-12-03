На Донбассе были разрушены более чем 40 000 домов

"Внутренне перемещенных лиц более 1,5 миллиона. Они поехали по разным причинам, у многих не осталось домов. По данным ООН, более 40 тыс. домов были разрушены", - отметил омбудсмен.



По его словам, те граждане Украины, которые остались на оккупированной территории, ежедневно рискуют. Многие украинские граждане находятся в застенках незаконных тюрем, а оккупационная власть не предоставляет никакой информации о них.



Напомним, оккупационная власть на Донбассе привлекала граждан на фейковые выборы 11 ноября обещаниями продажи по низким ценам продуктов, дефицитных медикаментов и других товаров с похищенной гуманитарной помощи.



13 ноября "Ялтинский городской суд" приговорил крымского татарина Юнуса Машарипова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. российских рублей по обвинению в "незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ ".