Розвідка: окупанти заманюють людей на "вибори" їжею та дефіцитними товарами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Окупаційна влада на Донбасі заманює громадян на фейкові вибори 11 листопада обіцянками продажу за низькими цінами продуктів, дефіцитних медикаментів та інших товарів із розкраденої гуманітарної допомоги. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, для забезпечення високої присутності на "виборах" окупаційною владою прийнято рішення про реалізацію під час голосування товарів першої необхідності, продуктів та дефіцитних медикаментів зі складів з гуманітарною допомогою поблизу "виборчих дільниць" за зниженими цінами", - сказав Гуцуляк.
За його словами, незважаючи на зазначені зусилля окупантів, місцеві жителі не бажають брати участь у псевдоголосуванні та висловлюють своє негативне ставлення до нього.
Крім того, як зазначив Гуцуляк, окупаційні адміністрації проводять у "державних установах" та громадських місцях агітаційні заходи, спрямовані на зміну громадської думки про завчасно визначені російською владою результати "голосування".
Нагадаємо, ватажки російсько-терористичних угруповань обіцяють притягувати до відповідальності громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, за неучасть у голосуванні на фейкових виборах 11 листопада.