Розвідка: окупанти заманюють людей на "вибори" їжею та дефіцитними товарами

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Окупаційна влада на Донбасі заманює громадян на фейкові вибори 11 листопада обіцянками продажу за низькими цінами продуктів, дефіцитних медикаментів та інших товарів із розкраденої гуманітарної допомоги. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.