Разведка: оккупанты заманивают людей на "выборы" едой и дефицитными товарами
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оккупационные власти на Донбассе заманивают граждан на фейковые выборы 11 ноября обещаниями продажи по низким ценам продуктов, дефицитных медикаментов и других товаров с похищенной гуманитарной помощи. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для обеспечения высокого присутствия на "выборах" оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью вблизи "избирательных участков" по сниженным ценам", - сказал Гуцуляк.
По его словам, несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение к нему.
Кроме того, как отметил Гуцуляк, оккупационные администрации проводят в "учреждениях" и общественных местах агитационные мероприятия, направленные на изменение общественного мнения о заранее определенных российскими властями результатах "голосования".
Напомним, главари российско-террористических группировок обещают привлекать к ответственности граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, за неучастие в голосовании на фейковых выборах 11 ноября.