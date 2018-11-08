Разведка: оккупанты заманивают людей на "выборы" едой и дефицитными товарами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107835 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 115543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147293 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137848 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Оккупационные власти на Донбассе заманивают граждан на фейковые выборы 11 ноября обещаниями продажи по низким ценам продуктов, дефицитных медикаментов и других товаров с похищенной гуманитарной помощи. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, для обеспечения высокого присутствия на "выборах" оккупационными властями принято решение о реализации во время голосования товаров первой необходимости, продуктов и дефицитных медикаментов со складов с гуманитарной помощью вблизи "избирательных участков" по сниженным ценам", - сказал Гуцуляк.

По его словам, несмотря на указанные усилия оккупантов, местные жители не желают участвовать в псевдоголосовании и выражают свое негативное отношение к нему.

Кроме того, как отметил Гуцуляк, оккупационные администрации проводят в "учреждениях" и общественных местах агитационные мероприятия, направленные на изменение общественного мнения о заранее определенных российскими властями результатах "голосования".

Напомним, главари российско-террористических группировок обещают привлекать к ответственности граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, за неучастие в голосовании на фейковых выборах 11 ноября.

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