Окупаційна влада засудила кримського татарина до 4 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. "Ялтинський міський суд" засудив кримського татарина Юнуса Машаріпова до 4 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму зі штрафом в розмірі 110 тис. російських рублів за звинуваченням в "незаконному виготовленні вибухового пристрою, незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин". Про це повідомляє кримсько-татарський канал АТР, передає УНН.
Раніше окупанти звинувачували Машаріпова в підриві ЛЕП і двох газопроводів, які відбулися в Криму в листопаді 2017 року, через місяць після затримання кримського татарина.
У січні цього року Машаріпов заявив про тортури ФСБ РФ, в результаті чого кримський татарин був змушений визнати, що є “агентом СБУ і виконував їх завдання”.
Нагадаємо, в грудні 2017 року в анексованому Криму житель Ялти, правозахисник Юнус Машаріпов повідомив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії.
За словами Машаріпова, в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він розповів, що з 2014 року він займався правозахисною діяльністю, “повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів”. Після цього Машаріпова, за його словами, стали бити і катувати електричним струмом.